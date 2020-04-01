Xerox отказалась от поглощения HP

Длительное время компания Xerox пыталась завладеть контрольным пакетом акций компании HP и тем самым поглотить производителя компьютеров, ноутбуков и прочей техники на рынке. Однако сейчас планы компании изменились, так как производитель принял решение отказаться от поглощения из-за кризиса на рынке. Все же коронавирус сильно ударил по рынку электроники, так как сейчас пользователи не горят желанием покупать себе новые смартфоны или ноутбуки. И из-за этого общая прибыль тоже упадет, так что в Xerox решили отказаться от поглощения конкурента, дабы пережить кризис и потом уже вернуться к этой теме. Хотя, вполне вероятно, что к тому моменту цена компании HP сильно упадет, ведь сейчас идет падение цен на акции всех компаний.