Xerox отказалась от поглощения HP

2020-04-01, Автор - Влад Волошин; Продукт - HP; [81]
Длительное время компания Xerox пыталась завладеть контрольным пакетом акций компании HP и тем самым поглотить производителя компьютеров, ноутбуков и прочей техники на рынке. Однако сейчас планы компании изменились, так как производитель принял решение отказаться от поглощения из-за кризиса на рынке. Все же коронавирус сильно ударил по рынку электроники, так как сейчас пользователи не горят желанием покупать себе новые смартфоны или ноутбуки. И из-за этого общая прибыль тоже упадет, так что в Xerox решили отказаться от поглощения конкурента, дабы пережить кризис и потом уже вернуться к этой теме. Хотя, вполне вероятно, что к тому моменту цена компании HP сильно упадет, ведь сейчас идет падение цен на акции всех компаний.


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