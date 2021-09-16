Xiaomi 11T Pro стоит 649 евро и это шикарная цена

Ещё смартфон получил большой 6,67-дюймовый плоский дисплей AMOLED с разрешением FHD+ (2400 x 1080) и частотой обновления 120 Гц. Дополнительно он поддерживает технологии TrueColor, Dolby Vision, HDR10+, а его пиковая яркость достигает 1000 нит. Под капотом смартфона находится процессор Qualcomm Snapdragon 888, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 256 ГБ хранилища UFS 3.1, а также 5G, Bluetooth 5.2, WiFi 6 и слот для двух SIM-карт. Достаточно внушительный набор характеристик, которые позволяют получить качественный смартфон за вполне разумные деньги. Вскоре смартфон появится в продаже в сером, белом и синем цветах, а цены в Европе стартуют от 649 евро за модель 12 ГБ / 256 ГБ. Российских цен на новый смартфон пока что производитель не представил.