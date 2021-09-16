Xiaomi 11T Pro стоит 649 евро и это шикарная цена

Xiaomi выпустила свои новейшие смартфоны флагманского класса — самым ярким устройством можно назвать Xiaomi 11T Pro, так как это первый смартфон, использующий фирменную технологию HyperCharge мощностью 120 Вт. Это позволяет заряжать аккумулятор 11T Pro емкостью 5000 мАч всего за 17 минут с 34 функциями безопасности, включая мониторинг температуры в реальном времени. Однако это только начало впечатляющего подробного списка функций — смартфон поставляется с тройной камерой, включая широкоугольную 108-мегапиксельную камеру, 2-кратную телемакросъемку и сверхширокоугольный объектив на 120 градусов. Соответственно, смартфон может записывать видео в 8K с помощью системы Samsung HDR10+ с режимами AI cinema.

Ещё смартфон получил большой 6,67-дюймовый плоский дисплей AMOLED с разрешением FHD+ (2400 x 1080) и частотой обновления 120 Гц. Дополнительно он поддерживает технологии TrueColor, Dolby Vision, HDR10+, а его пиковая яркость достигает 1000 нит. Под капотом смартфона находится процессор Qualcomm Snapdragon 888, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 256 ГБ хранилища UFS 3.1, а также 5G, Bluetooth 5.2, WiFi 6 и слот для двух SIM-карт. Достаточно внушительный набор характеристик, которые позволяют получить качественный смартфон за вполне разумные деньги. Вскоре смартфон появится в продаже в сером, белом и синем цветах, а цены в Европе стартуют от 649 евро за модель 12 ГБ / 256 ГБ. Российских цен на новый смартфон пока что производитель не представил.
Комментарии и отзывы Xiaomi 11T Pro
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