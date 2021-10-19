Xiaomi 11T оценен в 45 тысяч рублей

Компания Xiaomi представила на российском рынке смартфоны Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro, которые оценены в Европе от 500 и от 600 евро соответственно. В России стандартная модель оценена в 45 тысяч рублей за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти и 50 тысяч рублей за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Xiaomi 11T Pro обойдется в 54 тысячи рублей за 8/128 ГБ памяти и 60 тысяч рублей за 12/256 ГБ. С 22 октября новинки будут доступны для предварительного заказа, а старт розничных продаж намечен на 4 ноября.

Напомним, что старшая модель получила 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 888, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 5 Мп (теле и макро), поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт с комплектным адаптером питания и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.