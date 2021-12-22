Xiaomi 11i Hypercharge с зарядкой на 120 Вт выйдет 6 января

Xiaomi сегодня объявила, что представит смартфон Xiaomi 11i в Индии 6 января 2022 года, при этом Xiaomi 11i Hypercharge поддерживает зарядку 120 Вт. Xiaomi называет свою технологию зарядки мощностью 120 Вт HyperCharge и утверждает, что она полностью зарядит аккумулятор смартфона до 100% всего за 15 минут.

Производитель телефонов пообещал раскрыть более подробную информацию о серии Xiaomi 11i, начиная с завтрашнего дня, но индийский гигант электронной коммерции Flipkart уже сделал шаг вперед, подтвердив, что смартфоны будут оснащены дисплеями с частотой 120 Гц и флагманским чипом MediaTek.