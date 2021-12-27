Xiaomi 12 Pro показали с предустановленной MIUI 13

В сети появились первые живые фотографии смартфона Xiaomi 12 Pro, где флагман запечатлен с предустановленной оболочкой MIUI 13. Ранее стало известно, что все модели серии Xiaomi 12 получат новую версию фирменной прошивки «из коробки». Также сегодня выяснилось, что старшая модель выйдет в двух версиях: со стеклянной задней панелью и с кожаной. Толщина и масса первой составят 8,16 мм и 205 граммов, а второй – 8,66 мм и 204 грамма.

Смартфон также получит 6,73-дюймовый экран Samsung E5 AMOLED LTPO с разрешением 1440:3200 точек и адаптивной частотой обновления до 120 Гц, врезанную фронтальную камеру разрешением 32 Мп, тройную основную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX707), телефото с датчиком Samsung S5KJN1 и сверхшириком объектив с датчиком Samsung S5KJN1, топовый процессор Snapdragon 8 Gen 1, ОЗУ LPPDR5 и флеш-память UFS 3.1, четыре динамика Harmon Kardon, продвинутую систему охлаждения, батарею на 4600 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной на 50 Вт.

Комментарии и отзывы Xiaomi 12 Pro
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