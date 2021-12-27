Xiaomi 12 Pro показали с предустановленной MIUI 13

Смартфон также получит 6,73-дюймовый экран Samsung E5 AMOLED LTPO с разрешением 1440:3200 точек и адаптивной частотой обновления до 120 Гц, врезанную фронтальную камеру разрешением 32 Мп, тройную основную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX707), телефото с датчиком Samsung S5KJN1 и сверхшириком объектив с датчиком Samsung S5KJN1, топовый процессор Snapdragon 8 Gen 1, ОЗУ LPPDR5 и флеш-память UFS 3.1, четыре динамика Harmon Kardon, продвинутую систему охлаждения, батарею на 4600 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной на 50 Вт.