Xiaomi 12 Pro слабо показал себя в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench 5 обнаружились сведения о флагманском смартфоне Xiaomi 12 Pro, который будет основан на топовой восьмиядерной платформе Snapdragon 8 Gen1. Грядущая новинка набрала 1246 баллов в однопоточном испытании и 3903 балла в многопоточном тесте. Это больше, чем у предыдущего поколения в лице Snapdragon 888, но меньше, чем у MediaTek Dimensity 9000. Последний, напомним, показывает результаты в 1273 и 4324 балла соответственно.

Что до остальных характеристик, Xiaomi 12 Pro также приписывают 6,7-дюймовый изогнутый дисплей с разрешением 2K и кадровой частотой 120 Гц, подэкранную селфи-камеру, многомодульную тыльную камеру и поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт.