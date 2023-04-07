Xiaomi 12S Pro подешевел на 100 долларов

Компания Xiaomi снова срезала цену на флагманский смартфон Xiaomi 12S Pro, который вышел в прошлом июле по цене в 700 долларов. Теперь за него просят в Китае 595 долларов.

Напомним, что Xiaomi 12S Pro оснащается топовым восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ флеш-памяти, 6,73-дюймовым дисплеем LTPO 2.0 AMOLED с разрешением QHD+, пиковой яркостью 1500 кд/м2, 10-битным представлением цвета, адаптивной кадровой частотой до 120 Гц, поддержкой технологии Dolby Vision и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, основной камерой Leica с тремя 50-Мп модулями, фронтальной камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 4600 мАч, поддержкой 120-Вт быстрой зарядки, интерфейсом USB Type-C, модулями Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, поддержкой NFC и аудиосистемой Harmon Kardon.