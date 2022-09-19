Xiaomi 13 Pro первым получит Snapdragon 8 Gen 2

Буквально на прошлой неделе появились новости о том, что компания Qualcomm уже тестирует работу мобильного процессора Snapdragon 8 Gen 2, который является новейшим флагманом производителя. Теперь же появилась информация о том, что его не просто тестируют как инженерный образец на предприятиях компании, а чип уже установлен в смартфон и готовится к серийному производству. Дело в том, что в интернете появилась информация о смартфоне Xiaomi 13 Pro, который вроде как получил процессор Snapdragon 8 Gen 2 и теперь тестируется китайским производителем. Это звучит на самом деле весьма реалистично, ведь именно Xiaomi получила в прошлый раз флагманский процессор компании Qualcomm раньше всех остальных. Другое дело, что о самих характеристиках процессора пока что данных не так много.

Инсайдеры уверяют, что ожидать внушительного прироста производительности от Snapdragon 8 Gen 2 не стоит — производитель использует более новый технологический процесс, что снизит потребление энергии, плюс будут задействованы новые модемы для сотовой сети, новая память и реализация множества интересных функций. Но ожидать именно более высокой производительности на текущий момент смысла нет — даже текущий флагман более чем мощный, на рынке просто нет софта или видеоигр, которые бы требовали больше производительности. Соответственно, компания делает упор на других факторах, которые могут привлечь внимание потенциальных покупателей. Благо, анонс должен состояться уже скоро.