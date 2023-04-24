Xiaomi 13 Ultra очень легко ремонтировать

Новейший Xiaomi 13 Ultra не только довольно быстро заполучил значительную долю на рынке флагманских смартфонов, предлагая лучшее оборудование в сегменте Android-устройства, но продемонстрировал, что при желании производитель может сделать действительно правильную компоновку смартфона в таком тонком корпусе. Дело в том, что китайский ютубер с ником WekiHome провёл разборку флагмана Xiaomi 13 Ultra, и мы увидели одно из самых умных решений производителя — компания показала новейшую механику использование одного модуля для интеграции четырёх 50-мегапиксельных датчиков основной камеры. Это помогает сэкономить много места, поэтому несмотря на диагональ в 6,73 дюйма, Xiaomi 13 Ultra может похвастаться крупным аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, такой же, как в Galaxy S23 Ultra.

Плата логики с процессором Snapdragon 8 Gen 2 оснащена лучшей системой охлаждения на рынке, а также достаточным количеством термопасты, чтобы помочь контролировать температуру. Согласно информации Xiaomi, последний флагман компании не только работает холоднее, чем iPhone 14 Pro Max, но и поддерживает стабильную частоту кадров 60 кадров в секунду при записи видео в 4K, чего не могут сделать многие флагманские смартфоны. Кроме того, в отличие от Apple, которая имеет привычку использовать множество разных винтов различных типов и количества, чтобы удерживать компоненты iPhone 14 Pro Max на месте, Xiaomi 13 Ultra выбрала противоположный подход, поэтому его значительно проще разобрать самостоятельно.