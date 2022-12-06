Xiaomi 13 получит две версии задней панели

Информатор Panda is bald поделился новой порцией подробностей о флагманских смартфонах Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Утверждается, что базовая модель получит две варианта исполнения тыльной панели: из стекла и выполненный под кожу. Размеры и масса первого составят 152,8:71,5:7,98 мм и 189 г, а второго – 152,8:71,5:8,1 мм и 185 г. Источник также сообщает о 6,36-дюймовом экране Samsung поколения E6 с с разрешением Full HD+, желтой и красной расцветках, которые выйдут только в максимальной конфигурации с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. Что до старшей модели, то она будет отличаться 6,73-дюймовым экраном с разрешением 2К, керамической (163:74,6:8,38 мм и 229 г) и кожаной (163:74,6:8,7 мм и 210 г) задней панелями.