Xiaomi 13T Pro получит продвинутую камеру

Заслуживающий доверия информатор Каспер Скржипек заявил, что смартфон Xiaomi 13T Pro не будет просто международным клоном представленного вчера в Китае Redmi K60 Ultra. Новинка будет отличаться как минимум набором камер. Если в Redmi K60 Ultra используется сдвоенная тыльная камера с главным модулем на базе сенсора IMX800 и 2-Мп «затычкой», то Xiaomi 13T Pro оснастят главным модулем на базе 50-Мп датчика Sony IMX707, сверхшириком на 13 Мп и «телевиком» на 50 Мп. Остальные ключевые параметры должны остаться без изменений – это 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и кадровой частотой 144 Гц, однокристальная система MediaTek Dimensity 9200 Plus, 120-Вт проводная зарядка и батарея ёмкостью 5000 мАч.