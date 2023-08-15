Xiaomi 13T Pro получит продвинутую камеру

Заслуживающий доверия информатор Каспер Скржипек заявил, что смартфон Xiaomi 13T Pro не будет просто международным клоном представленного вчера в Китае Redmi K60 Ultra. Новинка будет отличаться как минимум набором камер. Если в Redmi K60 Ultra используется сдвоенная тыльная камера с главным модулем на базе сенсора IMX800 и 2-Мп «затычкой», то Xiaomi 13T Pro оснастят главным модулем на базе 50-Мп датчика Sony IMX707, сверхшириком на 13 Мп и «телевиком» на 50 Мп. Остальные ключевые параметры должны остаться без изменений – это 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и кадровой частотой 144 Гц, однокристальная система MediaTek Dimensity 9200 Plus, 120-Вт проводная зарядка и батарея ёмкостью 5000 мАч.

iQOO Neo8 Pro получил версию на 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памят…
Компания Vivo представила в Китае новый вариант смартфона Neo8 Pro, который может похвастаться 16 ГБ опер…
Складной смартфон Moto Razr 40 оценен в 540 долларов …
Компания Motorola пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Moto Razr 40, которая появится в прод…
Digital Chat Station: OnePlus 12 получит АКБ на 5400 мАч…
Авторитетный информатор Digital Chat Station подтвердил информацию о том, что флагманский смартфон OnePlu…
Samsung Galaxy F54 показали на рендере …
В сети появилось качественное изображение смартфона Samsung Galaxy F54, официальный релиз которого ожидае…
Google Pixel 7a оценили в 69 тысяч рублей …
Смартфон Google Pixel 7a был представлен в мае, а сейчас появился в российской продаже в рамках параллель…
Apple A17 Bionic будет стоить слишком дорого…
Появилась интересная информация о том, что процессор Apple A17 Bionic, о котором уже достаточно давно ход…
Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года…
Порой кажется, что рынок смартфонов сильно застопорился, и ни один из последующих флагманов уже не сможет…
Nubia Red Magic 8S Pro получит быструю зарядку на 165 Вт…
Если верить официальной информации, смартфон Nubia Red Magic 8S Pro будет выпущен в Китае 5 июля, и компа…
Обзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопомОбзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопом
Зачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причиныЗачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причины
Обзор Infinix NOTE 12 PRO 8/256 ГБ. Стильный среднебюджетник с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 12 PRO 8/256 ГБ. Стильный среднебюджетник с AMOLED-экраном
Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник
Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегментОбзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегмент
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor