Xiaomi 14 Pro не появится на мировом рынке

Серия смартфонов Xiaomi 14 дебютировала в Китае в начале октября текущего года — многим пользователям новинка очень понравилась благодаря приличным характеристикам, стильному дизайну и низкой стоимости. Многие пользователи с огромным нетерпением ждали релиза смартфона Xiaomi 14 Pro на международном рынке, но если верить недавней информации инсайдеров, этого вполне может и не произойти — на то есть целый ряд причин. Серия Xiaomi 14, по информации западных инсайдеров, будет представлена на мировом рынке в следующем году, но в продажу поступит только базовая версия устройства, тогда как Pro-модель останется в Китае. Это связано с тем, что разработка глобальной версии HyperOS в настоящее время ограничена только базовым смартфоном — на других моделях этой версии ОС пока что нет, а без неё выпускать гаджеты в продажу будет проблематично.

Конечно, решение компании вполне может измениться, и возможно, Xiaomi 14 Pro тоже будет доступен на международных рынках, но если компания даже не работает над программным обеспечением для данного смартфона под мировые рынки, то, вероятно, ситуация всё же достаточно грустная. Всё же базовая версия смартфона выглядит менее привлекательной по сравнению с Pro-версией. Да и обычно раньше производитель выпускал все свои смартфоны на глобальные рынки, а теперь почему-то принял решение сменить стратегию и делать акцент только на локальные продажи. Это может негативно сказаться на общих продажах китайского гиганта.
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