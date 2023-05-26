Xiaomi 14 Pro получит SoC Snapdragon 8 Gen 3

В сети появились первые подробности о флагманских смартфонах Xiaomi 14, официальный релиз которых ожидается в конце этого года. По данным авторитетного китайского информатора Digital Chat Station, аппарат оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650), релиз которой ожидается в конце осени, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки на 90 Вт или 120 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Ранее тот же инсайдер заявил, что базовая версия Xiaomi 14 получит 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

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