Xiaomi 14 Pro получит SoC Snapdragon 8 Gen 3

В сети появились первые подробности о флагманских смартфонах Xiaomi 14, официальный релиз которых ожидается в конце этого года. По данным авторитетного китайского информатора Digital Chat Station, аппарат оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650), релиз которой ожидается в конце осени, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки на 90 Вт или 120 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Ранее тот же инсайдер заявил, что базовая версия Xiaomi 14 получит 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.