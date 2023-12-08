Xiaomi 14 Ultra получит батарею повышенной плотности

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 14 Ultra, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие ёмкого аккумулятора высокой плотности, основной камеры с двумя телеобъективами, стеклянного корпуса, изогнутого с четырех сторон дисплея и ультразвукового дактилоскопического сенсора.

Ранее сообщалось, что смартфон оснастят тыльной камерой с главным модулем на базе дюймового сенсора Sony LYT900 и объектива с переменной диафрагмой, которая меняется в диапазоне от F/1,6 до F/4,0. Что до аппаратной основы, то здесь будет использоваться флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen3.
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