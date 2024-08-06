Xiaomi 15 Ultra получит 7-кратный перископный модуль

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился новыми подробностями о топовом камерофоне Xiaomi 15 Ultra, релиз которого ожидается в начале следующего года. Утверждается, что аппарат получит перископный модуль со 160-мм супертелефото-объективом. Вероятно, в состав основной камеры войдет и еще один телеобъектив, но с более широким углом обзора.

Ранее сообщалось, что смартфон оснастят инновационным двухслойным OLED-дисплеем с повышенной в сравнении с обычными экранами яркостью, аккумулятором ёмкостью минимум 6000 мАч и еще не представленной официально флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.