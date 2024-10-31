Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro появились в продаже

Компания Xiaomi выпустила в продажу на родном китайском рынке флагманские смартфоны Xiaomi 15 и 15 Pro, которые были представлены пару дней назад. Это первые Android-флагманы на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite, которые стали доступны для покупки. Базовая модель оценена от 630 до 770 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти, а старшая от 740 до 940 долларов за те же версии. Обе модели можно приобрести в специальном издании Bright Silver Edition, которое стоит на 30 долларов дороже обычных вариантов. Оно отличается задней панелью с 3D-стеклом, гнутым горячим способом, и отполированной до почти зеркального блеска металлической рамкой корпуса.

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