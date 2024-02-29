Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro представят в октябре

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о дате выхода флагманских смартфонов Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro. Итак, в апреле будут окончательно утверждены некоторые параметры устройства. В сентябре стартует массовое производство, а презентация состоится в октябре. Тогда же будет представлена топовая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, на базе которой будут основаны новинки.

Недавно в России вышел актуальный флагман Xiaomi 14, который оценили в 100 и 110 тысяч рублей за варианты с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно. Для сравнения, в Китае за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти просят 545 долларов.