Xiaomi 15 первым получит Snapdragon 8 Gen 4

Если верить западным журналистам, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 должен официально выйти в октябре текущего года в роли нового флагманского мобильного процессора компании с внушительной производительностью и поддержкой различного рода передовых протоколов. Это крайне важный момент, так как предыдущий процессор не предоставит значительного прироста производительности и многие пользователи были не совсем довольны происходящим. С другой стороны, даже не дожидаясь релиза, крупные компании уже заказывают процессоры нового поколения для своих флагманских смартфонов.

Согласно новым данным, компания Xiaomi получила эксклюзивное соглашение с компанией Qualcomm, в котором говорится, что китайский гигант получил право на релиз первого смартфона с процессором Snapdragon 8 Gen 4. Соответственно, первыми смартфонами на базе данного чипа будут модели Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro. После этих смартфонов, вероятнее всего, новый процессор получат смартфоны OnePlus 13 и iQOO 13. Специалисты отмечают, что грядущий список смартфонов с новым чипом могут поменять, но данные устройства явно будут первыми. Стоит напомнить, что смартфоны OnePlus 12, iQOO 12, Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro также были среди первых гаджетов на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3. Соответственно, если вы давно хотели получить флагманский смартфон с топовым процессором, то стоит ждать осени — новые решения будут представлены в октябре или ноябре, если инсайдеры не ошибаются.