Xiaomi 15 получит зарядку на 90 Вт

Инсайдеры уверены, что Xiaomi 15 будет представлен в октябре текущего года и станет первым устройством на базе нового мобильного флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. И, естественно, по мере приближения даты запуска устройства, инсайдеры получают всё больше и больше информации о гаджете, публикуя эту информацию на просторах интернета. И, например, сегодня смартфон заметили в базе данных 3C, что позволило специалистам получить определённый перечень характеристик устройства. Например, эта сертификация у китайского органа подтвердила информацию о том, что новый смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт. Стоит сказать, что улучшений в этом плане не ожидается, потому что зарядка аналогичной мощности была реализована в смартфоне предыдущего поколения.

К сожалению, в этом списке нет информации о поддержке беспроводной зарядки. Скорее всего, она также останется на уровне Xiaomi 14 и составит 50 Вт. Кроме того, по информации инсайдеров, Xiaomi 15 получит 6,36-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит. Устройство будет поддерживать до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и до 1 ТБ хранилища UFS 4.0. Конечно, здесь реализована крайне интересная система камер флагманского уровня, но вокруг характеристик данных камер ходит слишком много противоречивой информации, так что мы предпочитаем дождаться официального релиза и тогда уже говорить о точных характеристиках.