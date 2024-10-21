Xiaomi 15 протестировали на Android 15, которая ещё даже не вышла

Если верить информации западных инсайдеров, смартфон Xiaomi 15 будет представлен уже через несколько дней, после того как Qualcomm официально анонсирует флагманский мобильный процессор Snapdragon 8 Elite, который будет установлен в этом смартфоне (вероятно, это будет первый на рынке смартфон с данным процессором, но это ещё никто не подтвердил). Кроме того, судя по всему, процессор в составе Xiaomi 15 работает очень эффективно, так как смартфон попал в базу данных Geekbench и продемонстрировал крайне внушительные показатели производительности. Дело в том, что в базе Geekbench 6.3.0 был замечен аномальный тест, в котором указано, что некий смартфон показал впечатляющие результаты после прохождения испытаний — 3180 баллов в одноядерном тесте и 10058 баллов в многоядерном.

Стоит сказать, что в тесте не указана конкретная модель смартфона или его процессора, но, исходя из предыдущих сливов и кода устройства, можно предположить, что это флагман Xiaomi. При этом прототип, участвовавший в тестировании, оснащён 16 ГБ оперативной памяти — пока что неизвестно, будет ли это единственная доступная конфигурация или Xiaomi предложит и другие варианты на момент запуска устройства. Кроме того, довольно интересно, что прототип работает на операционной системе Android 15, хотя Google выпустила эту версию лишь на устройствах Pixel на прошлой неделе. Но это не значит, что финальная версия Xiaomi 15 обязательно будет работать на Android 15 с первого дня.
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