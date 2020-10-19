Xiaomi 19 октября анонсирует новую технологию беспроводной быстрой зарядки

У Xiaomi есть анонс, запланированный на 19 октября 2020 года.

Судя по тизеру, это новая технология быстрой беспроводной зарядки. Информация об объявлении была опубликована в сети с фотографией, показывающей прогресс Xiaomi в области беспроводных технологий за эти годы. В начале этого года Xiaomi представила свою технологию быстрой беспроводной зарядки мощностью 40 Вт, а еще в августе анонсировала Mi 10 Ultra, который поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Ранее мы писали, что в следующем году появятся телефоны с поддержкой быстрой беспроводной зарядки 100 Вт . Есть вероятность, что компания Xiaomi может объявить о быстрой беспроводной зарядке мощностью 100 Вт 19 октября, но это всего лишь предположение.
Комментарии и отзывы Xiaomi charging technology 100W
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