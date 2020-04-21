Xiaomi 1S с отличным запасом хода

В последнее время пользователи стали все чаще обращать свое внимание на самокаты, точнее на электросамокаты. Их преимущество сложно переоценить, ведь в теплую погоду вам не нужно заправлять автомобиль или вызывать такси. Достаточно взять в руки самокат и выйти на улицу, после чего спокойно поехать на работу или в магазин за продуктами. К примеру, у электросамоката Xiaomi 1S запас хода составляет 30 километров и этого вполне хватит, чтобы вы добрались до работы даже в большом городе. На работе же можно поставить гаджет на зарядку, чтобы вернуться домой тем же способом. Цену на новинку пока что производитель не называет, но мы уверены, что это доступно и что пользователю не нужно будет платить слишком уж много денег за этот гаджет.