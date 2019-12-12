Xiaomi AMIRO отдают со скидкой

2019-12-12, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi AMIRO; [115]
Компания Xiaomi достаточно активно выпускает свои новые интересные устройства, которые далеко не всегда укладываются в понимание стандартных. К примеру, сейчас компания официально представила зеркало для макияжа под названием AMIRO, которое обладает подсветкой ко контуру самого зеркала. Подсветку можно регулировать, чтобы получать более высокую яркость или больше мягкости, плюс оно выглядит достаточно стильно. Это шикарный подарок девушке или женщине на Новый год, так что возможность купить данное устройство со скидкой в 50% явно не разочарует потенциального покупателя. Обязательно стоит обратить своё внимание на данную новинку, ведь за свои деньги она действительно может удивить набором функций и дизайном корпуса.

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