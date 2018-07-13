Xiaomi AutoFull Gaming Chair для настоящего геймера

2018-07-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi AutoFull Gaming Chair; [98]
Для геймера кресло также важно, как и остальные элементы периферии. Нужно понимать, что пользователь может проводить за своим компьютером по 10-15 часов за сутки, все это время позвоночник находится в состоянии напряжения. Если кресло будет неудобным, то вы просто повредите себе спину. Новая модель Xiaomi AutoFull Gaming Chair должна позволит вам за адекватные деньги получить хорошее кресло и не переживать о том, что ваша спина будет болеть или выгибаться во время активных виртуальных сражений. Это довольно интересная модель, у которой в основе лежит металлические трубки и прочный каркас. Вы можете настраивать угол наклона кресла, подкладывать подушку и так далее. Действительно очень привлекательный вариант, который подходит абсолютно для всех задач на современном рынке. Нужно лишь дождаться поступления в нашу страну.


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