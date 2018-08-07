Xiaomi Black Plus NFC стоит всего 35 долларов

Некоторые пользователи очень ждали Xiaomi Black Plus NFC и теперь они могут вполне спокойно заказывать устройство и радоваться возможности платить в магазинах и супермаркетах при помощи NFC. Стоимость браслета составляет 35 долларов и если вы планируете приобретать такой продукт, то обязательно посмотрите в сторону китайских интернет-магазинов, так как у нас цены в два-три раза выше того, что должно быть на самом деле. Сам же браслет очень крутой и он идеально подходит для тех, кто занимается спортом и каждый день ходит на стадион или в спортивный зал. Правда, дисплей в любой момент можно легко разбить, что не очень круто в реалиях спорта, но зато у вас там масса уведомлений и прочих преимуществ, от которых сложно отказаться. Ждем адекватных цен на продукт для России и можно будет смело заказывать.