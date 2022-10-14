Xiaomi Civi 2 и iPhone 14 Pro сравнили на фото

В сети появилось сравнительное фото смартфонов iPhone 14 Pro и Xiaomi Civi 2, которые имеют схожие вырезы в верхней части дисплея. Вырез iPhone 14 Pro получил название Dynamic Island. Он имеет одинарную 12-Мп камеру и датчики системы FaceID. Сама область является динамической и может менять размеры и форму в зависимости от ситуации. Что до Civi 2, то он получил две 32-Мп селфи-камеры.

Напомним, что оцененная в 335 долларов новинка также оснащается толщиной (7,23 мм) и массой (171,8 грамма), аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX766), 20 Мп (сверхширик) и 2 Мп, 6,55-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, новенькой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, стереодинамиками и модулем NFC.