Xiaomi Civi 2 показали на фото после анонса

Китайский профильный ресурс Mydrivers опубликовал подборку живых фотографий смартфона Xiaomi Civi 2, который был представлен сегодня утром. Как и его предшественник, аппарат может похвастаться небольшой толщиной (7,23 мм) и массой (171,8 грамма).

Оцененную в 335 долларов новинку также оснастили аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, сдвоенной фронтальной камерой с модулями разрешением по 32 Мп (сенсоры Samsung S5K3D2, один сверхширик), тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX766), 20 Мп (сверхширик) и 2 Мп, 6,55-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, новенькой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, стереодинамиками и модулем NFC.