Xiaomi Ink Case Smart Electronic Paper: «умная» электронная бумага со стилусом Wacom

Xiaomi анонсировала электронную книгу или, как её называет сама компания — «умная» электронная бумага Ink Case Smart Electronic Paper.

Новинка получила лёгкий корпус из магниевого сплава с 10.3-дюймовым экраном E-Ink, который не излучает свет. Его разрешение составляет 1872×1404 пикселей. Это, кстати, больше чем у некоторых телевизоров с Full HD-дисплеями. Новинка поставляется вместе со стилусом Wacom, который распознаёт 4096 уровней нажатий. Благодаря специальному алгоритму, электронная бумага способна понимать рукописный ввод. Его можно сохранять, как документ.

Работает Ink Case Smart Electronic Paper на операционной системе Android 8.1 Oreo в паре с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. По заявлению компании, такого объёма накопителя должно хватить на 10 000 pdf-файлов с размером 3 МБ. Из интересного, в устройстве также есть поддержка Wi-Fi.

«Читалка» Xiaomi Ink Case Smart Electronic Paper должна поступить в продажу уже в ближайшее время с ценником в $361.