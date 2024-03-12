Xiaomi MIX Fold 4 получит двухстороннюю спутниковую связь

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о складном смартфоне Xiaomi MIX Fold 4, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти, поддержки двусторонней спутниковой связи, батареи ёмкостью 5000 мАч (для сравнения, у MIX Fold 3 и Vivo Fold 2 аккумуляторы на 4800 мАч, а у Huawei Mate X5 – аккумулятор на 5060 мАч), поддержки проводной зарядки мощностью 100 Вт, полноценной защиты от воды, а также основной камеры с главным модулем разрешением 50 Мп и перископным модулем. Дата официальной презентации пока не раскрывается.

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