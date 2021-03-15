Xiaomi Mi 10S засветился в американском Google Play

10 марта Xiaomi анонсировала в Китае смартфон Xiaomi Mi 10S. Теперь этот же телефон появился в базе данных Google Play Console. Кроме того, инсайдеры указывают на то, что в ближайшем будущем смартфон может выйти на рынки за пределами Китая. В списке доступных устройств для США в Google Play смартфон Xiaomi Mi 10S указан с тем же дисплеем с разрешением FHD+, 8 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11. В этих же характеристика указано, что устройство оснащено чипом Qualcomm с номером модели SM8350, который принадлежит Snapdragon 888. Это достаточно странно, ведь после запуска смартфона в Китае появилась информация, что он оснащен чипсетом Snapdragon 870. Ожидаем полноценного анонса для глобального рынка и тогда можно будет говорить о стоимости.