Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro получили обновление ОС

Xiaomi запустила серию смартфонов Mi 10T в Индии, состоящую из Mi 10T и Mi 10T Pro, в середине октября перед праздничным сезоном. Телефоны дебютировали с MIUI 12 на базе Android 10. Теперь, спустя более трех месяцев после их выпуска, эти модели начали получать обновление Android 11, но, к сожалению, пока что только в Индии. Mi 10T и Mi 10T Pro используют одну и ту же программную сборку. Потому что эти смартфоны идентичны как по характеристикам, так и по дизайну, за исключением основной камеры. Точно так же Mi 10T продается в Китае как Redmi K30S Ultra, хотя это абсолютно тот же смартфон. Правда, нужно понимать, что речь пока что не идёт про стабильную версию, это просто бета-тест, позволяющий пользователям получить новую операционную систему и проверить её возможности.