Xiaomi Mi 10i представят в новых цветах

Можно с уверенностью сказать, что Xiaomi Mi 10i — это новый телефон, который производитель планирует выпустить в Индии уже завтра. Цветной вариант устройства Pacific Sunrise уже появлялся на нескольких реальных фотографиях в Интернете. И если вам интересно, будет ли это единственный вариант цвета, который будет продаваться исключительно в этой стране, то это не так. Xiaomi подтвердила, что Mi 10i также будет доступен в цветах Atlantic Blue и Midnight Black. К сожалению, пока что не совсем ясно — эти цвета будут доступны исключительно в Индии или же производитель спустя какое-то время официально представит их и в других регионах. Будем ждать официального анонса и тогда уже можно будет с уверенностью говорить о доступных в России цветах.