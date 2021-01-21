Xiaomi Mi 11 Lite засветился в России

Евразийская экономическая комиссия одобрила выход смартфонов Xiaomi и Redmi под номерами M2101K7AG, M2012K11G и M2101K9G. Предполагается, что речь идет о модели Redmi K40 и двух версиях Xiaomi 11 Lite. Последний уже успел засветиться в базе FCC, который раскрыл наличие предустановленной фирменной оболочки MIUI 12, поддержки LTE и быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, батареи номинальной ёмкостью 4150 мАч, 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ флэш-памяти. Также устройству прочат дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц, тройную тыльную камеру с датчиками изображения разрешением 64 Мп, 8 Мп и 5 Мп, а также восьмиядерную платформу Snapdragon 732G.