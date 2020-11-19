Xiaomi Mi 11 Pro получит 50-Мп тыльную камеру

Надежный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о камере смартфона Xiaomi Mi 11 Pro, который еще не был представлен официально. Утверждается, что основная камера устройства может делать фотографии с разрешением 50 Мп. Предполагается, что главный датчик имеет разрешение 48 Мп, а сделанные с его помощью фото экстраполированы в четыре раза.

Ранее сообщалось, что смартфон получит загнутый на боковые кромки дисплей с разрешением QHD и кадровой частотой 120 Гц, топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 875 и проводную быструю зарядку мощностью 100 или даже 120 Вт.