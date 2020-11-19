Xiaomi Mi 11 Pro получит 50-Мп тыльную камеру

Надежный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о камере смартфона Xiaomi Mi 11 Pro, который еще не был представлен официально. Утверждается, что основная камера устройства может делать фотографии с разрешением 50 Мп. Предполагается, что главный датчик имеет разрешение 48 Мп, а сделанные с его помощью фото экстраполированы в четыре раза.

Ранее сообщалось, что смартфон получит загнутый на боковые кромки дисплей с разрешением QHD и кадровой частотой 120 Гц, топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 875 и проводную быструю зарядку мощностью 100 или даже 120 Вт.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11 Pro
Обзоры:
Лучший iPhone. Apple iPhone 11 64GBЛучший iPhone. Apple iPhone 11 64GB
Лучший смартфон для путешествий. vivo X50 Pro 8/256GBЛучший смартфон для путешествий. vivo X50 Pro 8/256GB
Обзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальностиОбзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальности
Новости:
Motorola Moto G 5G выходит официально с процессором Snapdragon 750G

Компания Motorola выпустила смартфон Moto G 5G, стоимость которой составляет в Европе ниже 300 евро. ...
Ищем чехол для Samsung Galaxy M51

Очень часто пользователи приобретают новый смартфон, а потом спрашивают, нужно ли покупать ...
Huawei и Leica всё ещё партнёры

Недавно появился новый слух о том, что партнерство Huawei и Leica истекло. Однако китайский технологическ...
Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+
Лучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D KitЛучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D Kit
Обзор ASUS Prime H470M-Plus. Лучшая mATX плата для процессоров Intel с блокировкой разгонаОбзор ASUS Prime H470M-Plus. Лучшая mATX плата для процессоров Intel с блокировкой разгона
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Лучшая карта захвата для стрима. AVerMedia Technologies Live Gamer HD 2Лучшая карта захвата для стрима. AVerMedia Technologies Live Gamer HD 2
Samsung, LG и SK Hynix против Huawei...
Samsung, LG и SK Hynix против HuaweiКакое-то время назад власти США запретили американским компаниям работать с китайской компанией Huawei, т...
Realme Narzo 20 Series будет оснащен бол...
Realme Narzo 20 Series будет оснащен болNarzo - это еще одна новая линейка смартфонов от компании Realme, обеспечивающая высочайшую мощность и со...
Samsung получила заказ на чип Snapdragon...
Samsung получила заказ на чип SnapdragonКомпания Samsung все еще есть проблемы с массовым производством 5-нм чипов, а затем появилась информация ...
Nokia 6300 4G получит аккумулятор на 150...
Nokia 6300 4G получит аккумулятор на 150Профильное издание NokiaPowerUser раскрыло подробности о телефонах Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G, которые...
Представлена компактная камера Insta360 ...
Представлена компактная камера Insta360 Компания Insta360 пополнила ассортимент компактных камер моделью ONE X2, которая может похвастаться водон...
В сети опубликовали фотографии предполаг...
В сети опубликовали фотографии предполагВ сети опубликовали фотографии, на котором изображен предполагаемый корпус Apple iPhone 12 Pro. ...
Компания MSI представила блоки питания с...
Компания MSI представила блоки питания сMSI представила блоки питания серии MPG GF. В серию входят три модели мощностью 650 Вт, 750 Вт и 850 Вт. ...
Обзор Logitech Zone Wired. Проводные нау...
Обзор Logitech Zone Wired. Проводные науНе так давно были представлены наушники Logitech Zone Wired с функцией шумоподавления. Ориентированы они ...
HP представила новые ПК в Индии...
HP представила новые ПК в ИндииВ последнее время крупные производители электроники стали весьма активно работать в направлении Индии, та...
Компактный флагман Sony Xperia 5 II пока...
Компактный флагман Sony Xperia 5 II покаВ сети появилось множество фотографий и рендеров смартфона Sony Xperia 5 II, презентация которого ожидает...
Примеры фото с объектива Fujinon XF 50mm...
Примеры фото с объектива Fujinon XF 50mmВ сети появилась подборка фотографий, сделанных на объектив Fujifilm XF 50mm F/1.0 R WR. Данная линза для...
Ищем аксессуары для Amazfit GTR...
Ищем аксессуары для Amazfit GTRВ последнее время популярность умных часов заметно выросла — пользователи уже не видят смысла в обычных ч...
Обзор INTEGO VX-375DUAL. Двухканальный видеорегистраторОбзор INTEGO VX-375DUAL. Двухканальный видеорегистратор
Обзор A4Tech Bloody G530S. Игровые наушники с шумоподавлением микрофонаОбзор A4Tech Bloody G530S. Игровые наушники с шумоподавлением микрофона
Обзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5 5600XОбзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5 5600X
Обзор Razer Pro Click (RZ01-02990100-R3M1). Лучшая беспроводная мышка для работыОбзор Razer Pro Click (RZ01-02990100-R3M1). Лучшая беспроводная мышка для работы
Обзор Remezair RMA-107-01. Очиститель-обеззараживатель с Wi-Fi, таймерами и сценариямиОбзор Remezair RMA-107-01. Очиститель-обеззараживатель с Wi-Fi, таймерами и сценариями
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor