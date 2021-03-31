Xiaomi Mi 11 Ultra уже доступен для заказа в Россию

Популярный магазин Giztop начала принимать международные предварительные заказы на представленный вчера флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra. Отгрузка предзаказов намечена на 10 апреля. Версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти оценена в 1100 долларов, а еще за 20 долларов можно приобрести адаптер питания мощностью 67 Вт. Отметим, что речь идет о китайской версии смартфона с Google Mobile и предустановленным Google Play.

Главным особенностями новинки стал крупный блок тыльной камеры с главным датчиком Samsung ISOCELL GN2 на 50 Мп, сверхширокоугольным модулем на 48 Мп (сенсор Sony IMX586) и 48 Мп модулем на датчике Sony IMX586 с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизации, дополнительный экран на задней панели, 6,81-дюймовый дисплей AMOLED Samsung E4 с разрешением 3200:1440 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 1550 кд/м2, 10-битной глубиной цвета и поддержкой HDR10+ и топовая платформа Qualcomm Snapdragon 888.