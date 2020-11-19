Xiaomi Mi 11 поступит с изогнутым дисплеем

Китайская компания Xiaomi анонсирует флагманские телефоны Mi 11 и Mi 11 Pro в первом квартале следующего года. Недавние отчеты компании раскрыли ключевую информацию о дисплее и камерах Mi 11 Pro.

Загадочный телефон под кодовым названием Venus был обнаружен в коде бета-версии MIUI. По слухам сети, это флагманское устройство, которое будет оснащена мобильной платформой Snapdragon 875. Xiaomi Mi 11 Pro будет оснащен дисплеем с дырочками и закругленными краями. Ожидается, что смартфон будет поддерживать разрешение Quad HD+ и частоту обновления 120 Гц. Теперь же известно, что у Mi 11 будет изогнутый экран, как и модель Pro. Скорее всего,устройство будет щеголять дизайном с дырочками. Однако неизвестно, будет ли он поддерживать разрешение Full HD+ или Quad HD+.

Xiaomi Mi 11 будет оснащен системой с тремя камерами и 108-мегапиксельным объективом. В состав камеры также войдет сверхширокий стрелок , способный снимать макроснимки. Mi 11 будет поддерживать до 30-кратного увеличения. Остальные детали смартфона остаются в секрете.
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