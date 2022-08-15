Xiaomi Mi 12T Pro с 200-Мп камерой показали на фото

В сети появилась фотография, на которой, как утверждается, изображен смартфон Xiaomi Mi 12T Pro. Судя по надписи рядом с блоком камеры, аппарат получит 200-Мп основной модуль. Якобы 200-Мп камера вместо 108-Мп станет единственным отличием грядущей новинки от представленного недавно в Китае Redmi K50 Extreme Edition.

Последний также оснащается топовой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, 120-битным представлением цвета и разрешением 1,5К (2712:1220 пикселей), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, фирменным процессором Surging P1, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп (датчик Samsung S5KHM6 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), стереодинамиками, модулем NFC и защитой от пыли и воды согласно степени IP53.
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