Xiaomi Mi 6 могут обновить до MIUI 13

Сетевые источники опубликовали список смартфонов Xiaomi, которые будут обновлены до грядущей прошивки MIUI 13 на основе ОС Android 12. Выход стабильной версии оболочки ожидается уже в августе этого года, а пока китайский производитель занимается её тестированием. Что до перечня смартфонов, то в него вошли Xiaomi Mi 11, Mi 10, Mi 9, Redmi K40, K30, Redmi Note 10, Note 9, Note 8 и… четырехлетний флагман Xiaomi Mi 6. При этом в списке нет более нового Xiaomi Mi 8. Впрочем, в плане железа Xiaomi Mi 6 все еще актуален благодаря восьмиядерной платформе Qualcomm Snapdragon 835 с графикой Adreno 540 и 6 ГБ оперативной памяти.