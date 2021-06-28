Xiaomi Mi 6 могут обновить до MIUI 13

Сетевые источники опубликовали список смартфонов Xiaomi, которые будут обновлены до грядущей прошивки MIUI 13 на основе ОС Android 12. Выход стабильной версии оболочки ожидается уже в августе этого года, а пока китайский производитель занимается её тестированием. Что до перечня смартфонов, то в него вошли Xiaomi Mi 11, Mi 10, Mi 9, Redmi K40, K30, Redmi Note 10, Note 9, Note 8 и… четырехлетний флагман Xiaomi Mi 6. При этом в списке нет более нового Xiaomi Mi 8. Впрочем, в плане железа Xiaomi Mi 6 все еще актуален благодаря восьмиядерной платформе Qualcomm Snapdragon 835 с графикой Adreno 540 и 6 ГБ оперативной памяти.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 6
Moto представила G Stylus 5G — самый дос...
Сегодня Motorola анонсировала смартфон Moto G Stylus 5G — первый бюджетный телефон со стилусом, который п...
Представлен объектив 7Artisans 10mm f/2....
Компания 7Artisans пополнила ассортимент сверхширокоугольных объективов моделью 10mm f/2.8, которая предн...
В часах ELARI KidPhone стало доступно де...
Компания ELAR в преддверии сезона летних детских каникул объявляет о расширении развлекательных и познава...
Обзор ASUS ZenBook Flip S UX371EA. Лучши...
Тестируемый сегодня ультрабук-трансформер ASUS ZenBook Flip S UX371EA построен на базе нового процессора ...
Xiaomi представила подставку для беспров...
Китайская компания представила несколько новых решений для беспроводной зарядки, в которых были представл...
Представлен 165-Гц монитор LG UltraGear ...
Компания LG представила геймерский монитор UltraGear 27GP83B-B, который получил 27-дюймовую Nano IPS-пане...
Аксессуары для IQOS 3 DUOS...
Сегодня мы разберемся, как выбирать ...
Изображения Samsung Galaxy Z Fold3 попал...
Samsung Galaxy Z Fold 2 был капитальным обновлением по сравнению с оригинальным Galaxy Fold, поскольку он...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor