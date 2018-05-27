Xiaomi Mi 8 первым получит двухдиапазонный модуль GPS

2018-05-27, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi 8; [169]
Сетевые источники поделились свежими подробностями о смартфоне Xiaomi Mi 8, официальный анонс которого запланирован на 31 мая. Сообщается, что грядущий флагман станет первым в мире смартфоном с двухдиапазонным модулем GPS. Речь идет о адаптере Broadcom BCM47755, который может использовать как сигналы типа L1, передающиеся на частоте 1 МГц, так и сигналы L5 с частотой 10 МГц. Если верить Broadcom, точность позиционирования составляет от 5 м до 30 см.

По предварительным данным, Xiaomi Mi 8 получит 6,2-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9 и разрешением 2280:1080 пикселей, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 16-Мп фронтальную камеру с диафрагмой f/2,0, двойную основную камеру на 20- и 16-Мп с оптикой f/1,7 и f/2,0 соответственно, аккумулятор на 3300 мАч, а также предустановленную операционную систему Android 8.1 Oreo. Толщина смартфона составит 7,8 мм, а масса – 172 грамма. Ранее сообщалось, что цена смартфона в базовой комплектации составит 470 долларов.

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