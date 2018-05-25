Xiaomi Mi 8 получит поддержку Quick Charge 4.0+

Осенью 2016 года была представлена технология быстрой зарядки Quick Charge 4, а летом 2017 Qualcomm объявила о доступности Quick Charge 4.0+. Однако до сих пор единственным смартфоном, официально поддерживаемым Quick Charge 4, остается Razer Phone. Сегодня китайские источники опубликовали список смартфонов, которые поддерживают Quick Charge 4.0+. В него вошли модели BQ Aquaris X2, BQ Aquaris X2 Pro, Nubia Z17, Razer Phone, Smartisan R1 и, что самое интересное, флагман Xiaomi Mi8, который еще не был представлен официально. Представители китайской компании эту информацию пока не прокомментировали.

Если верить последней утечке, смартфон получит 6,2-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9 и разрешением 2280:1080 пикселей, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 16-Мп фронтальную камеру с диафрагмой f/2,0, двойную основную камеру на 20- и 16-Мп с оптикой f/1,7 и f/2,0 соответственно, аккумулятор на 3300 мАч, а также предустановленную операционную систему Android 8.1 Oreo. Толщина смартфона составит 7,8 мм, а масса – 172 грамма. Ранее сообщалось, что цена Xiaomi Mi8 в базовой комплектации составит 470 долларов. Официальный анонс состоится уже 31 мая.