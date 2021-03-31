Xiaomi Mi 9 SE получил стабильное обновление MIUI 12.5 в Китае

Смартфон Xiaomi Mi 9 SE получил стабильное обновление MIUI 12.5.

Новое обновление с версией прошивки vI2.5.1.0.RFBCNXM распространяется среди пользователей Xiaomi Mi 9 SE в Китае. Обновление весит около 2,4 ГБ и содержит последнюю стабильную версию MIUI 12.5 на основе Android 11 и исправления безопасности от марта 2021 года. Обновление включает в себя новейшие функции MIUI 12.5, такие как улучшения дизайна пользовательского интерфейса, больше супер-обоев, улучшенную конфиденциальность, тактильные ощущения, MIUI +, удаляемые встроенные приложения и многое другое.

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