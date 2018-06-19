Xiaomi Mi A2 готов к анонсу

На просторах интернета удалось обнаружить смартфон Xiaomi Mi A2, который компания планирует продавать в ближайшее время — уже этим летом. Смартфон получил достаточно стандартный дизайн, но здесь решили челку не делать. Сверху от дисплея расположен динамик и камера с датчиками, снизу имеется просто черная вставка. Такие варианты дизайна использовались в прошлом году, компания решила прибегнуть к уже проверенным ходам. На тыльной стороне нас ожидает вертикальная камера с двумя датчиками изображения. Они позволяют неплохо снимать фото или видео, так что вы с удовольствием можете заниматься мобильной фотографией. Достаточно компактное устройство с высокой производительностью, которое еще и стоять должно адекватных денег. Думаю, стоит обязательно посмотреть на это решение после релиза.