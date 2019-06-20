Xiaomi Mi A2 и его функции

Xiaomi Mi 9X получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и интегрированным сканером отпечатков пальцев. В качестве аппаратной платформы будет использоваться восьмиядерный процессор Snapdragon 675, выполненный по 11-нм техпроцессу. Также в устройстве ожидается 6 ГБ оперативной памяти, накопитель на 64 ГБ и аккумулятор ёмкостью 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Как и в старших моделях серии Mi9, у него будет тройная камера с основным сенсором на 48 Мп и дополнительными модулями на 8 и 13 Мп. Разрешение фронтальной камеры, как сообщается, составит 32 Мп.Стоимость новинки составит 249 долларов.