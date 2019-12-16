Xiaomi Mi AI Touchscreen Speaker Pro 8 для вашего дома

Какое-то время назад представители компании Huawei уже показывали свое новое устройство, которое создано специально для выполнения функций умного дома. Теперь производитель показал более интересный продукт под названием Xiaomi Mi AI Touchscreen Speaker Pro 8, который выглядит довольно нестандартно. Это планшет с функциями умного динамика, который вполне справляется с задачами вывода изображения или аудио. Вы ставите такое устройство дома, подключаете к интернету, а потом совершенно спокойно даете устройству разного рода команды. Можно запускать музыку или станцию радио, можно заказывать еду и так далее. Проблема только в том, что Xiaomi Mi AI Touchscreen Speaker Pro 8 не поддерживает русский язык, а значит функции свои теряет.