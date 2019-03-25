Предстоящий фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 был замечен на веб-сайте Bluetooth SIG.

Согласно источнику, две модели под кодовым названием XMSH08HM и XMSH07HM прошли сертификацию и были названы как «Mi Smart Band 4 NFC». До этого Дэвид Цуй, финансовый директор Huami, заявил в интервью, что фитнес-трекер четвертого поколения, безусловно, будет запущен в 2019 году. Согласно веб-сайту Bluetooth SIG, Mi Band 4 будет иметь поддержку стандарта Bluetooth 5.0 Low Energy, а его предшественник Mi Band 3 поддерживает Bluetooth 4.2 LE. Помимо версии Bluetooth, будущий фитнес-трекер будет иметь поддержку NFC, но к сожалению не на всех рынках.