Xiaomi Mi Band 5 представят 11 июня

Длительное время на просторах интернета обсуждали скорый релиз умного браслета Xiaomi Mi Band 5, который, конечно же, должен состояться в самое ближайшее время. Однако вскоре оказалось, что релиз будет и правда очень быстро, ведь в сети нашли информациям о презентации продукта, которая состоится уже 11 июня. Кроме того, в сети уже достаточно давно есть информация о том, как браслет сует выглядеть, какие у него будут умные функции и так далее. Это очень круто, так что если вы давно хотели себе умный браслет, то самое время посмотреть в сторону этого гаджета и не переживать о том, что ваши калории никто не считает. Вопрос только в стоимости нового гаджета. О ней мы сможем поговорить только через некоторое время после официального релиза.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Band 5
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