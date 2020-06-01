Xiaomi Mi Band 5 представят 11 июня

Длительное время на просторах интернета обсуждали скорый релиз умного браслета Xiaomi Mi Band 5, который, конечно же, должен состояться в самое ближайшее время. Однако вскоре оказалось, что релиз будет и правда очень быстро, ведь в сети нашли информациям о презентации продукта, которая состоится уже 11 июня. Кроме того, в сети уже достаточно давно есть информация о том, как браслет сует выглядеть, какие у него будут умные функции и так далее. Это очень круто, так что если вы давно хотели себе умный браслет, то самое время посмотреть в сторону этого гаджета и не переживать о том, что ваши калории никто не считает. Вопрос только в стоимости нового гаджета. О ней мы сможем поговорить только через некоторое время после официального релиза.