Xiaomi Mi Gaming Headset стоит 55 баксов

2018-04-27, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Mi Gaming Headset; [98]
Официально представлена игровая гарнитура Xiaomi Mi Gaming Headset, которую производитель планирует выпускать за 55 долларов. Внутри установлены 40-миллиметровые динамики, так что вы получите неплохое качество звучания, плюс имеется подсветка на корпусе. Правда, работает она только по USB, но это не страшно — практически все игровые наушники подключаются по данному разъему. В принципе, пока что ничего сказать про звучание нельзя, ведь помимо динамиком и характеристик общего плана мы ничего найти не смогли. В теории такие мембраны должны звучать неплохо, но что будет на самом деле — большой вопрос. Здесь даже 7.1-канальный звук обещают предоставить, в виртуальном виде конечно же, так что присмотреться к новинке обязательно стоит. Вдруг это будет крутая гарнитура для геймеров.


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