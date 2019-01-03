Xiaomi Mi Home Projector Lite стоит 320 долларов

Официально представлен проектор Xiaomi Mi Home Projector Lite, который китайская компания планирует продавать за 320 долларов. Это довольно дорогое удовольствие, однако взамен вы получаете компактное стильное решение, которое выводит картинку в 1920 на 1080 точек с отличной яркостью, цветопередачей и контрастностью. В последнее время проекторы стали пользоваться большой популярностью и если вы действительно хотите получить качественную картинку за адекватные деньги, то это шикарный вариант — большая часть конкурентов с аналогичными характеристиками стоит заметно дороже. Зачем переплачивать, если вы с вами знаем, что это крутой бренд с отличной поддержкой и качеством сборки. Ждем продаж в России и будем смотреть детальнее.