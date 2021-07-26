Xiaomi Mi MIX 4 получит камеру под дисплеем

Ожидается, что Xiaomi очень скоро выпустит свой первый смартфон с встроенной камерой под дисплеем. Сообщается, что устройство представят официальным как Mi MIX 4, а ранее сегодня популярный инсайдер поделился фотографией, на которой изображено предполагаемое закаленное стекло этого телефона. Стоит напомнить, что китайский технологический гигант Xiaomi несколько раз демонстрировал свою технологию камеры под дисплеем. Но компания еще не выпустила коммерческий продукт с этой технологией — теперь говорят, что это скоро изменится с запуском так называемого Mi MIX 4. Об этом телефоне ходило множество слухов, однако мы впервые видим его переднюю часть. В любом случае, стоит отметить, что изображение, опубликованное Digital Chat Station, может включать поддельную защитную пленку для экрана Mi MIX 4.

Всё же это не официальное изображение, а данные от инсайдеров. При этом, как видно на картинке, предстоящий смартфон серии Mi MIX действительно будет иметь камеру под дисплеем. Как и у любого другого high-end смартфона от китайских производителей, экран будет изогнутым с обеих сторон. К сожалению, ни на изображении, ни в утечке ничего другого о конструкции телефона не упоминается. Однако согласно предыдущим сообщениям, Xiaomi Mi MIX 4 будет оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и высокой частотой обновления. Также смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 888+ в сочетании с оперативной памятью LPDDR5 и хранилищем UFS 3.1.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi MIX 4
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