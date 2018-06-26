Xiaomi Mi Max 3 Pro получит Snapdragon 710 и 6 ГБ ОЗУ

В сети появилась информация о смартфоне Xiaomi Mi Max 3 Pro, который еще не был представлен официально. Нетрудно догадаться, что речь идет о продвинутой версии уже всем хорошо известного Xiaomi Mi Max 3. Сообщается, что аппарат оснастят новой однокристальной платформой Snapdragon 710, аккумулятором на 5400 мАч, 6,9 дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9, стереофоническими громкоговорителями, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, сдвоенной камерой, одна из которых будет полагаться на 12 Мп датчик Sony IMX363. Предполагается, что официальный анонс Xiaomi Mi Max 3 и его заряженной версии состоится 3 июля.